На Дону поисковики нашли пряжку бойца отряда легендарного Цезаря Куникова



Под хутором Недвиговка Ростовской области поисковики «Миус-фронта» обнаружили солдатскую пряжку. Редкую находку удалось сделать на днях на месте ожесточённых боёв 1941 года.



В этом месте произошла схватка отряда Азовской военной флотилии и немецко-фашистских захватчиков. Формированием командовал Герой СССР легендарный Цезарь Куников. Пряжка характерна для моряков речной флотилии.



О том, что под Недвиговкой проходила схватка, говорит большое количество найденных там стреляных гильз. Такая пряжка была обнаружена впервые, сейчас она передана в строящийся музей Великой Отечественной войны.



- Делая какую-либо находку, мы пытаемся восстанавливать в голове исторические события, - рассказывает руководитель поискового отряда «Миус-фронт» Андрей Кудряков. - Когда боец получал ранения на поле боя, товарищи, конечно, уносили его из-под огня. Они снимали с пострадавшего всё, что могло цепляться за землю и ветки. Скорее всего, эту пряжку сняли с солдата именно при таких обстоятельствах.



Сейчас члены «Миус-фронта» ведут разведывательные работы, чтобы к весеннему полевому сезону знать, где искать останки пропавших без вести бойцов.