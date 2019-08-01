На Дону в ближайшие дни ожидаются шквалистый ветер и ливни с градом



Шквалистый ветер и ливни с грозой и градом надвигаются на Ростовскую область. Об изменении погоды сообщили в ростовском отделении гидрометцентра.



Так, начиная с 4 августа на Дону и в Таганрогском заливе ожидаются обильные осадки. Дожди, местами с грозами и градом, будут идти вплоть до вторника. Ветер будет достигать порой 28 метров в секунду.



Из-за сильного ветра вода в Таганрогском заливе будет достигать полутора-двух метров в высоту.



В период непогоды лучше избегать долгого нахождения на улице и быть предельно внимательным.