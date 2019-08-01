Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На Дону в ближайшие дни ожидаются шквалистый ветер и ливни с градом

На Дону в ближайшие дни ожидаются шквалистый ветер и ливни с градом
Шквалистый ветер и ливни с грозой и градом надвигаются на Ростовскую область. Об изменении погоды сообщили в ростовском отделении гидрометцентра.

Так, начиная с 4 августа на Дону и в Таганрогском заливе ожидаются обильные осадки. Дожди, местами с грозами и градом, будут идти вплоть до вторника. Ветер будет достигать порой 28 метров в секунду.

Из-за сильного ветра вода в Таганрогском заливе будет достигать полутора-двух метров в высоту.

В период непогоды лучше избегать долгого нахождения на улице и быть предельно внимательным.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.