На Дону люди старше 46 лет лидируют по количеству новых заболеваний коронавирусом

В Ростовской области большую часть зараженных коронавирусом составили люди от 46 лет. Об этом сообщило региональное правительство 5 ноября.За последние 24 часа в регионе COVID-19 подхватили 311 человек. Большинство из них оказались дончанами в возрасте от 46 до 65 лет - 128 человек (36,3%). Молодежь от 18 до 45 лет поднялась на второе место по количеству зараженных. Число этой возрастной категории составили 128 человек (36,3%). По сравнению с данными предыдущего дня процентное соотношение молодежи от количества всех заболевших увеличилось на 16%. Среди пенсионеров от 66 до 79 лет врачи выявили 60 инфицированных жителей Ростовской области (19,3%).Кроме того, коронавирус подтвердился у девяти пожилых людей старше 80 лет (19,3%) и одного ребенка (0,3%).Всего за период пандемии на опасный вирус подхватили 32178 человек. Из них 894 пациента не справились с болезнью. Лишь за прошедшие сутки от COVID-19 скончались семь женщин в возрасте от 62 до 83 лет и трое мужчин от 42 до 59 лет.