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Люди старше 46 лет лидируют по числу заболевших коронавирусом на Дону

Люди старше 46 лет лидируют по числу заболевших коронавирусом на Дону
В Ростовской области почти 40% числа новых зараженных COVID-19 составили люди старше 46 лет. Информация об этом появилась на сайте регионального правительства 17 ноября.

За последние 24 часа коронавирус подхватили 312 человек. Из них 39,8% - дончане от 46 до 65 лет - 124 человека. Немного меньше заболевших оказалось среди молодежи - 33%, или 103 человека. Пациентами с опасной инфекцией стали 63 пенсионера в возрасте от 66 до 79 лет - 20,2%. Также врачи выявили COVID-19 у 20 пожилых людей старше 80 лет - 6,4%. Отметим, именно эта возрастная категория наиболее подвержена тяжелому течению новой болезни, так как коронавиус осложняет хронические заболевания. Зачастую случаи инфицирования у пожилых людей грозят летальным исходом.

Меньше всего вирус коснулся детей: за последние 24 часа в регионе выявили двух несовершеннолетних, зараженных коронавирусом, что составляет всего 0,6%.

Всего за период пандемии COVID-19 подхватили 35 907 жителей Ростовской области. Из них 1 094 пациента не смогли справиться с инфекцией. За прошедшие сутки жертвами коронавируса стали 18 человек в возрасте от 52 до 86 лет.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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