На Дону у восьми коров выявили бруцеллез





В Каменском районе Ростовской области выявили бруцеллез. Об этом сообщили 23 марта в «Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных».



Инфекция обнаружена у восьми голов крупного рогатого скота из четырёх личных хозяйств, граничащих с животноводческой точкой, где с 12 марта действует карантин по бруцеллезу.



Как сообщалось ранее, больной скот попал на территорию района без согласования с ветеринарной службой. Во время обследования ветеринарные врачи отобрали кровь у 84 коров. У 67 из них подтвердили заболевание.

- В связи с выявлением второго случая заболевания бруцеллезом на всей территории хутора Гусев введён карантин, - рассказали в ведомстве.



В настоящее время проводятся ветеринарно-санитарные мероприятия по ликвидации заболевания. До отмены карантина запрещён оборот животных и продуктов животноводства, кормов и кормовых добавок, вывоз необеззараженного молока, а также действует ряд других ограничений.



Добавим, что бруцеллез – это инфекция, передающаяся от больных животных человеку. Заболевание характеризуется множественным поражением органов и систем организма человека.