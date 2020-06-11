На Дону стали производить больше пива
В Ростовской области за первые несколько месяцев года вырос объём производства пива. Такие данные приводит Ростовстат.
Согласно данным органа статистики, на Дону за январь-март 2020 года произведено на 8,3% больше пенного напитка, чем в прошлом году за этот же период. Вместе с тем снизилась цена пива.
- По отношению к апрелю 2019 года в апреле этого года пиво подешевело на 2,52%. Средняя цена за литр составила 109 руб. 69 коп., - рассказали в Ростовстате. - Разница апрельских цен за один литр составила 5,52 рубля.
При этом, донское пиво, как и в прошлом году, дешевле, чем в целом по России.
В настоящее время в Ростовской области пиво производят 14 предприятий. Десять лет назад таковых было только четыре. В отрасли трудятся более 600 человек (в статистику не вошли субъекты малого предпринимательства).
На Дону производится 45% пива от общего количества, сваренного в Южном федеральном округе.
Доля пенно-хмельного продукта, по данным Федеральной таможенной службы, в общероссийском объёме экспортных поставок составляет 11,6%.