На Дону стали производить больше пива

В Ростовской области за первые несколько месяцев года вырос объём производства пива. Такие данные приводит Ростовстат.Согласно данным органа статистики, на Дону за январь-март 2020 года произведено на 8,3% больше пенного напитка, чем в прошлом году за этот же период. Вместе с тем снизилась цена пива.При этом, донское пиво, как и в прошлом году, дешевле, чем в целом по России.В настоящее время в Ростовской области пиво производят 14 предприятий. Десять лет назад таковых было только четыре. В отрасли трудятся более 600 человек (в статистику не вошли субъекты малого предпринимательства).На Дону производится 45% пива от общего количества, сваренного в Южном федеральном округе.Доля пенно-хмельного продукта, по данным Федеральной таможенной службы, в общероссийском объёме экспортных поставок составляет 11,6%.