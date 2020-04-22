На Дону создали финансовые резерв для предотвращение ухудшения экономической ситуации из-за коронавируса

Складывающаяся в области ситуация с распространением коронавирусной инфекции потребовала внесения изменений в главный финансовый документ региона. На очередном заседании Заксобрания Ростовской области депутаты приняли решение о создании резерва. Оттуда будут финансироваться мероприятия, направленные на предотвращение ухудшения экономической ситуации и устранение последствий вируса, а также на расходы, связанные с защитой жизни и здоровья жителей области.По словам министра финансов Ростовской области Лилии Федотовой, резерв предлагается сформировать в объёме 1,5 млрд рублей.С учётом внесенных изменений доходы и расходы областного бюджета на 2020 год сократятся всего на 308,3 млн рублей и составят 198 млрд рублей и 214,9 млрд рублей соответственно.Вместе с изменениями в областной бюджет депутаты приняли поправки в областной закон о региональных налогах. Документом вводятся дополнительные меры поддержки донского бизнеса в сложившейся экономической ситуации.Спикер добавил, что в зависимости от развития ситуации будут сформулированы дополнительные меры поддержки населения и донского бизнеса.