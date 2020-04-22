На Дону создали финансовые резерв для предотвращение ухудшения экономической ситуации из-за коронавируса
Складывающаяся в области ситуация с распространением коронавирусной инфекции потребовала внесения изменений в главный финансовый документ региона. На очередном заседании Заксобрания Ростовской области депутаты приняли решение о создании резерва. Оттуда будут финансироваться мероприятия, направленные на предотвращение ухудшения экономической ситуации и устранение последствий вируса, а также на расходы, связанные с защитой жизни и здоровья жителей области.
- В областной бюджет включены федеральные средства, которые направлены: на оснащение больниц новыми койко-местами для больных коронавирусной инфекцией (1 млрд рублей); на выплаты медицинским работникам, которые оказывают помощь гражданам, у которых выявлена новая инфекция (157,2 млн рублей); предусматриваются средства на приобретение аппаратов для искусственной вентиляции легких (41,2 млн рублей), - прокомментировал спикер донского парламента Александр Ищенко.
По словам министра финансов Ростовской области Лилии Федотовой, резерв предлагается сформировать в объёме 1,5 млрд рублей.
- Мы получили значительную помощь от федерации в рамках январского послания президента. Почти 5 млрд рублей выделяется на обеспечение выплаты на детей от 3 до 7 лет. Ранее принятые обязательства будут обеспечены: заработная плата, пособия, региональные проекты. Все расходы, которые касаются жизни и здоровья жителей региона, остались в бюджете, - пояснила Федотова.
С учётом внесенных изменений доходы и расходы областного бюджета на 2020 год сократятся всего на 308,3 млн рублей и составят 198 млрд рублей и 214,9 млрд рублей соответственно.
Вместе с изменениями в областной бюджет депутаты приняли поправки в областной закон о региональных налогах. Документом вводятся дополнительные меры поддержки донского бизнеса в сложившейся экономической ситуации.
- Сегодня приняты важные решения, которые касаются снижения нагрузки на бизнес и производства, которые продолжают работать. Прежде всего, это малое и среднее предпринимательство. Существенной корректировке в сторону уменьшения подверглись региональные налоги, - прокомментировал председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко. - Все эти меры поддержки будут стоить бюджету порядка 1 миллиарда 100 миллионов рублей. Органы власти идут на это осознанно, мы понимаем, что надо помогать тем отраслям, которые пострадали в большей степени.
Спикер добавил, что в зависимости от развития ситуации будут сформулированы дополнительные меры поддержки населения и донского бизнеса.