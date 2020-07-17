На Дону составили еще 41 протокол за нарушение режима самоизоляции

В Ростовской области за сутки составили еще 41 протокол за нарушение режима самоизоляции. С начала пандемии было заведено 26 608 административных дел.Протоколы составляют также в отношении людей с подтверждённым коронавирусом и подозрением на него, которые нарушили карантин и вышли из дома. Они заплатят от 15 до 40 тысяч рублей. Если же по их вине кто-то заболеет или умрёт, это повлечёт уже уголовную ответственность.Ограничительные меры в регионе были введены в связи с разгаром пандемии COVID-19. Более чем через два месяца ряд запретов был снят, однако на Дону продолжают действовать «масочный» режим и требование соблюдать дистанцию между людьми. Те, кто нарушает эти требования, получают штрафы в размере от одной до 30 тысяч рублей.В Ростовской области до сих пор действует «масочный» режим. В общественных местах всем дончанам необходимо находиться в средствах индивидуальной защиты.