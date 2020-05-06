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На Дону за сутки выписали 287 штрафов за нарушение самоизоляции

На Дону за сутки выписали 287 штрафов за нарушение самоизоляции
Почти три сотни человек в Ростовской области за последние сутки получили штрафы за нарушение самоизоляции. В течение дня 7 мая протоколы были составлены в отношении 287 человек. За весь период их получили 7 229 жителей донского региона.

В период пандемии коронавируса оштрафовать могут тех, кто вышел на улицу без уважительной причины или нарушает предписание оставаться дома. В случае, если из-за нарушения человеком санитарно-эпидемиологического режима кто-то заболеет или умрет, его ждёт уголовная ответственность. По Кодексу административных правонарушений наказание предусматривает штрафы в размере от 1 до 40 тысяч рублей.

Ранее режим самоизоляции в Ростовской области был установлен до 11 мая. Однако, как ранее сообщал Rostov.ru, его собираются продлить до конца месяца.

Теги: коронавирус в Ростове штраф за нарушение самоизоляции Ростов

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