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На Дону снова вырос показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией

На Дону снова вырос показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией

В донском регионе продолжает расти показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Правительстве Ростовской области.

По данным на 27 июня, он увеличился еще на пять единиц - с 2 343 до 2 348. Продолжает оставаться неизменным уже восьмые сутки подряд коэффициент распространения инфекции. Он вновь равен единице.

Данная цифра является одной из важнейших, влияющих на снятие или введение коронавирусных запретов. Если он не начнет снижаться в ближайшее время, то власти будут вынуждены ввести дополнительные ограничительные меры, чтобы не допустить распространения опасного вируса COVID-19.

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