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На Дону снова повысился коэффициент заболевания коронавирусом

На Дону снова повысился коэффициент заболевания коронавирусом
Коэффициент распространения ковида на Дону снова вырос, передает региональное правительство.

По состоянию на 19 сентября он достиг 1,07. Показатель зараженных на 100 тысяч дончан - 473,2. Как сообщил главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев, при стабильной эпидемситуации коэффициент не должен превышать единицу. Однако в регионе обстановка ухудшается.

За минувшие сутки пациентами с коронавирусом стали еще 180 человек, умерших - шестеро.

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