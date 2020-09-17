На Дону снова повысился коэффициент заболевания коронавирусом
Коэффициент распространения ковида на Дону снова вырос, передает региональное правительство.
По состоянию на 19 сентября он достиг 1,07. Показатель зараженных на 100 тысяч дончан - 473,2. Как сообщил главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев, при стабильной эпидемситуации коэффициент не должен превышать единицу. Однако в регионе обстановка ухудшается.
За минувшие сутки пациентами с коронавирусом стали еще 180 человек, умерших - шестеро.