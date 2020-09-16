В Ростовской области вырос коэффициент заболевания коронавирусом
Коэффициент распространения COVID-19 в Ростовской области впервые за неделю начал расти. По состоянию на 18 сентября он равен 1,06. Об этом сообщило региональное правительство.
Показатель заболевших на 100 тысяч жителей Ростовской области - 468,9. По словам главного санитарного врача Ростовской области Евгения Ковалева, при стабильной эпидемиологической обстановке коэффициент должен быть равен единице или ниже. С каждым днем ситуация только ухудшается.
За минувшие сутки пациентами с коронавирусом стали еще 172 человека, из которых 71 - ростовчане. Общее количество заболевших в донском регионе составило 19 705 человек. Жертвами пандемии стали 430 человек, в том числе семеро скончались за прошедшие сутки.
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская допустила возможность возвращения ограничительных мер.