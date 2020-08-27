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На Дону скутерист отделался тремя годами условного срока за «пьяное» ДТП с пострадавшим

На Дону скутерист отделался тремя годами условного срока за «пьяное» ДТП с пострадавшим
Белокалитвинский городской суд Ростовской области дал Я. Турку три года условно. Мужчину обвинили в нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств в состоянии опьянения.

Турку в станице Тацинской около трех часов дня 19 мая прошлого года без прав и регистрационного знака вместе со своим отцом поехал на скутере QINGQI в гости к бабушке. Там они выпили и в десятом часу вечера отправились обратно. Однако по пути выпивший Турку потерял равновесие и упал вместе с папой на проезжую часть на 274 км +100 м автодороги Волгоград – Каменск-Шахтинский.

На скутеристе не было ни царапины, а вот его отец сломал ногу в нескольких местах и был госпитализирован в ЦРБ Тацинского района. Сын оплатил лечение и был с отцом рядом и в больнице, и дома.

В итоге родитель простил его, и Турку отделался тремя годами условного срока. Кроме того, в течение двух лет ему запрещено садиться за руль какого-либо транспортного средства.

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