В Ростовской области водителю грузовика, насмерть сбившему двух пешеходов, дали три года условно

Миллеровский районный суд Ростовской области приговорил водителя грузовика, насмерть сбившего двух пешеходов к трем годам условного срока. Игоря О. обвинили по статье «Нарушение правил ПДД, повклекшее смерть двух человек».Суд установил, что водитель за рулем грузовика «Volvo FH13.460» около трех часов ночи 2 сентября 2018 года ехал по трассе М4-«Дон» из Балашихи в Краснодар. На одном из участков автодороги на его пути появилась машина. Он решил объехать препятствие, но, по словам обвиняемого, в этот момент перед его автомобилем выбежали двое людей. Остановиться так быстро он уже не мог. Позже выяснилось, что пешеходы на дороге ждали сотрудников ДПС. Накануне они попали в аварию.Мужчину, полностью признавшего свою вину, приговорили к трем годам условного срока. Кроме того, в течение трех лет он не сможет водить машину.