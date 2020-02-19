В Ростове-на-Дону мужчине, избившему знакомого битой, дали три года условно



Октябрьский суд Ростова-на-Дону вынес приговор мужчине, избившему друга бейсбольной битой. Осужденный отделался тремя годами условного срока. Приговор вступил в законную силу 21 февраля.



Суд установил, что приятели ругались в квартире. Во время ссоры один из оппонентов сначала ударил второго рукой, а потом взял бейсбольную биту и избил товарища. Пострадавший остался в живых только благодаря оперативности врачей.



Обвиняемый признал вину, был готов помочь следствию и извинился перед жертвой.



– Суд признал его виновным и приговорил к трем годам условного срока. Приговор вступил в законную силу, – сообщили в суде.