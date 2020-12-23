Метеорологи прогнозируют пасмурные и холодные выходные в Ростовской области

Дончан ждут холодные выходные со снегопадом и переменной облачностью. Синоптики также прогнозируют сильный ветер, сила порывов которого достигнет 18 метров в секунду.В Ростове столбики термометров опустятся до -13 градусов, а в некоторых северных районах - до -19. В Чертковском, Верхнедонском, Шолоховском и других муниципалитетах на севере области ожидается снегопад. Температура к вечеру опустится там с -1 до -7 градусов.В восточной части региона столбики термометров покажут -7...+3 градуса. В Зимовниках, Ремонтном и Волгодонске пройдут дожди и мокрый снег. В субботу и воскресенье на территории этих населенных пунктов возможны гололед и туман. МЧС просит автомобилистов быть особенно внимательными и по возможности отказаться от поездок.В западных районах ожидается примерно такая же погода. Жителей Ростова, Шахт, Таганрога и поселка Матвеев Курган ждут заморозки до -3 градусов по ночам. Днем воздух прогреется до +7.На юге донского региона - ситуация аналогичная. В Зерноградском и Сальском районах обещают снег с дождем и заморозки по ночам до -5 градусов. Температура воздуха днем прогреется до +6 градусов.