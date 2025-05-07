В Волгодонске от укусов клещей пострадали 9 человек за минувшую неделю

Фото: Роспотребнадзор РО

В Волгодонске Ростовской области от укусов клещей пострадали 9 человек за минувшую неделю. Всего с начала активности опасных насекомых общее число пострадавших достигло 55.Как рассказали сами укушенные, большинство из них столкнулись с клещами в черте города (семь случаев). Один случай произошёл в парке «Юность», а другой — в районе Сухо-Соленовской балки.Следует подчеркнуть, что в Ростовской области клещи могут быть переносчиками опасных заболеваний, таких как Крымская геморрагическая лихорадка, иксодовые клещевые боррелиозы и коксиеллёз. Уже первый случай заражение КГЛ зафиксировали в донском регионе в Дубовском районе.