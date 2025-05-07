Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Волгодонске от укусов клещей пострадали 9 человек за минувшую неделю

В Волгодонске от укусов клещей пострадали 9 человек за минувшую неделю
В Волгодонске Ростовской области от укусов клещей пострадали 9 человек за минувшую неделю. Всего с начала активности опасных насекомых общее число пострадавших достигло 55.

Как рассказали сами укушенные, большинство из них столкнулись с клещами в черте города (семь случаев). Один случай произошёл в парке «Юность», а другой — в районе Сухо-Соленовской балки.

Следует подчеркнуть, что в Ростовской области клещи могут быть переносчиками опасных заболеваний, таких как Крымская геморрагическая лихорадка, иксодовые клещевые боррелиозы и коксиеллёз. Уже первый случай заражение КГЛ зафиксировали в донском регионе в Дубовском районе.
Фото: Роспотребнадзор РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.