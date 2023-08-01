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На Дону разыскивают подозреваемого в разбойном нападении

На Дону разыскивают подозреваемого в разбойном нападении
В Ростовской области правоохранители разыскивают 20-летнего жителя Каменского района. Ориентировка на Руслана Беширова появилась 1 августа в социальных сетях.

Согласно ей, парень проживает в хуторе Нижнеговейном. Молодой человек подозревается в разбойном нападении, совершенном группой лиц, с применением оружия.

В Главном управлении МВД по Ростовской области не давали никаких официальных комментариев по поводу размещенной ориентировки.

Отметим, что ранее сотрудники полиции задержали четырех человек, подозреваемых по аналогичной статье. Следствие считает, что они избили 39-летнего мужчину, после чего похитили его банковскую карту. Позже злоумышленников задержали. Является ли Беширов одним из них, пока не понятно.
Фото: социальные сети
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