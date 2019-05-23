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В Таганроге задержали 26-летнего парня, ограбившего покупателя магазина

В Таганроге задержали 26-летнего парня, ограбившего покупателя магазина
В Таганроге задержан 26-летний парень по подозрению в разбойном нападении на мужчину. Как сообщили в ГУ МВД по Ростовской области, инцидент произошел 23 мая.

В одном из магазинов в центре города между покупателями завязался конфликт. Дальше словесной перепалки дело не пошло, однако на улице ссора продолжилась, но уже с кулаками.

Когда мужчина вышел из здания, на него сразу напал тот самый парень, с которым он поругался. После нескольких нанесенных ударов злоумышленник отобрал у него телефон, бумажник и банковскую карту. Как выяснилось позже, в кошельке лежали деньги.

Потерпевший обратился в полицию и заявил о нападении. Правоохранители задержали предполагаемого преступника.
- Им оказался 26-летний местный житель, - сообщили в ведомстве. – В отношении него возбудили дело по статье «Разбой».

На данный момент парень находится под стражей. Теперь он будет ждать решения суда. Максимальное наказание, которое он может получить, - 8 лет тюрьмы.

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