На Дону подорожают сладости, молочка и ряд других продуктов



Фото: www.mspmo.ru

В Ростовской области в начале года прогнозируется рост цен на сладости, детское питание, молочку и ряд других продуктов. Об этом рассказала руководитель Ростовстата Марина Самойлова.



По словам специалиста, рост цен обусловлен повышением на 20% НДС на пальмовое масло. Соответственно, подорожают продукты, в состав которых оно входит. По прогнозам, цена на данные категории продуктов возрастёт на 5-7% по сравнению с прошлым годом.



В общем, в январе 2020 года индекс потребительских цен на Дону увеличился на 0,8% к декабрю 2019 года. Продовольственные товары выросли на 0,8%, непродовольственные - на 0,2%. При этом услуги подешевели на 0,2%, а стоимость социально значимых продовольственных товаров в первый месяц года выросла на 1,1%. Снижение стоимости услуг связано со снижением тарифов на вывоз мусора и ж/д билеты.

- Больше остальных подорожали овощи. Их цена выросла на 5,6%. На 1% увеличилась цена молока и молочной продукции, на 0,7% - сыра, на 0,3% - хлеба и хлебобулочной продукции, - рассказала Марина Самойлова.



В целом за год, по прогнозам экспертов, общая инфляция не превысит 3%.



Добавим, что на стоимость молока повлияет и электронная ветеринарная сертификация, которая стала обязательной для всех производителей с 1 ноября 2019 года. Экономисты считают, что за 2020 год молоко вырастет в цене на 10%.



Кроме того, с 1 января введён акциз на алкоголь. В связи с этим предполагается увеличение цены на всю винную продукцию, произведенную в России. Эксперты прогнозируют, что цена возрастет примерно на 35-40 рублей за литр.



И не стоит забывать про индексацию зарплат и социальных выплат. Для производителей и продавцов это сигнал к повышению цен.