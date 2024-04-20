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Василий Голубев предложил принять дополнительные меры для поддержки многодетных семей

Василий Голубев предложил принять дополнительные меры для поддержки многодетных семей
На ежегодном отчете перед депутатами Законодательного Собрания Ростовской области губернатор Василий Голубев объявил о дополнительных мерах поддержки многодетных семей. Предложения включают удвоение ежемесячной выплаты на каждого ребенка и предоставление 50-процентной компенсации расходов на жилье.

Василий Голубев подчеркнул, что за последние пять лет количество многодетных семей увеличилось на 18%, и что каждый год более 200 тысяч семей в регионе получают социальную поддержку. Он также напомнил, что в 2023 году почти 85 тысяч семей получали пособие на ребенка, а более 33 тысячи - ежемесячные выплаты на детей в возрасте 1-2 лет.
Источник: телеграмм-канал "Дон меняется"
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