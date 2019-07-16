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На Дону отметили 250-летие Ивана Крылова

На Дону отметили 250-летие Ивана Крылова

В Донской публичной библиотеке 17 июля отпраздновали 250-летие со дня рождения великого баснописца Ивана Крылова. В роли организатора выступил фонд отечественной кинематографии «Новый формат» при поддержке министерства культуры России.

Мероприятие началось с приветственного слова заслуженного артиста России Александра Тютрюмова. Актёр рассказал зрителям о некоторых интересных моментах биографии Крылова.

Вопреки всеобщему мнению, Иван Андреевич прославился не только остротами и баснями. Первую известность ему принесли театральные пьесы, обличающие пороки имперской знати. Особой популярностью также пользовались сатирические журналы Крылова.

Несмотря на отсутствие высокого происхождения, баснописец принимался в обществе. Его тонкое чувство юмора и занимательные истории любили во всём Петербурге. В 18 веке Крылов был единственным, кому при дворе императрицы разрешалось говорить по-русски.

Поучительные басни Крылова не теряют свою актуальность даже спустя двести лет. Самые популярные из них были исполнены на сцене публичной библиотеке молодыми чтецами ростовских школ.
- Мы очень рады, что марафон крыловского творчества в России стартует в двух городах Ростовской области – Таганроге и Ростове. С донской землей великого баснописца связывает дружба со знаменитым русским поэтом Нестором Кукольником – нашим земляком. Очень символично, что всероссийская акция берёт начало именно здесь, - отмечает замминистра общего и профессионального образования Ростовской области Андрей Фатеев.

Завершилось мероприятие показом документально-постановочного фильма Александра Тютрюмова «Крылов. Реальность и вымысел». Он же исполнил в нём главную роль. Фильм 2018 года является первой кинематографической картиной о Крылове.

По словам организаторов, мероприятие проводится в 12 городах России в рамках нацпроекта «Культура» в целях популяризации русского языка и литературы.

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