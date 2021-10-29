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На Дону от коронавируса умер настоятель Успенского храма

На Дону от коронавируса умер настоятель Успенского храма

В Ростовской области от коронавируса умер 49-летний настоятель Успенского храма села Латоново Матвеево-Курганского района. Сергия Опрю похоронили на церковном участке неподалеку от Покровского храма в Ростове-на-Дону 29 октября.

Пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский рассказал DonDay.ru, что иерей Ростовской епархии болел, имея при этом несколько хронических недугов.

Сергий Опря родился в грузинском городе Зугдиди. В 1996 году он окончил Ростовский государственный педагогический университет, где учился на биологическом факультете. Далее он нес послушания в кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы, Свято-Вознесенском и Свято-Георгиевском храмах Ростова-на-Дону.

В 2016 году Сергий стал настоятелем храма Успения Пресвятой Богородицы села Латоново Матвеево-Курганского района. Там он служил до самой смерти. Известно, что в 2019 году Сергий за отличные заслуги был удостоен права ношения набедренника.
Фото: rostoveparhia.ru
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