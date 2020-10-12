В Ростовской области от коронавируса скончался клирик Шахтинской епархии

В Ростовской области скончался клирик Шахтинской епархии. Протоиерей Валерий Татаркин умер 13 октября на 57-м году жизни, сообщает Ростовская-на-Дону епархия. Причиной смерти священнослужителя стали осложнения, вызванные вирусом COVID-19.По словам сына клирика, 10 октября он был подключен к аппарату ИВЛ, однако медикам не удалось его спасти. Валерий Татаркин входил в зону риска по коронавирусу: у него была почечная недостаточность.Известно, что Валерий Татаркин был принят в Ростовский кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы пономарем в 1986 году. Он окончил Московскую духовную семинарию и Киевскую духовную академию. В 1989 году был назначен настоятелем Свято-Покровского молитвенного дома города Морозовска. За несколько лет служения улучшил условия молитвенного дома, построил храм с куполами и колокольней, причтовый и служебный дома и другие служебные помещения.Последним местом служения протоиерея Валерия (с 1994 года) стал храм в честь святителя Николая в Шахтах. Прихожане восприняли новость о смерти священнослужителя с глубокой скорбью.