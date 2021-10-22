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На Дону от коронавируса скончались еще 33 человека

На Дону от коронавируса скончались еще 33 человека
В Ростовской области за сутки зарегистрировали еще несколько десятков смертей от COVID-19. По данным на 25 октября, опасный вирус забрал жизни 21 женщины в возрасте от 36 до 84 лет. Еще 12 умерших - мужчины от 57 до 89 лет. Все они страдали различными хроническими заболеваниями, которые усугубила инфекция.

Увеличилось и количество заболевших. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 606 жителей донского региона. Всего с начала пандемии коронавирус подхватили 152 382 человека. Большинство из них уже выздоровели, однако медики смогли спасти не всех пациентов ковидных госпиталей. По информации правительства области, 7 555 человек скончались от вируса.
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