На Дону осудили женщину-фермера, избившую соседа лопатой



В Ростовской области осудили женщину, избившую соседа лопатой. Случай произошёл в Неклиновском районе.



Между соседями существовал давний конфликт. Будучи жителями одного села Покровского, они часто спорили друг с другом. В последний раз дело дошло до рукоприкладства. Ссора произошла у дома мужчины 11 сентября 2017 года. Женщина гнала коров на поле. Увидев её, сосед вышел на улицу и стал высказывать претензии по поводу скотины, которая ему якобы мешала. Завязался скандал. Сначала оппоненты обменивались нелицеприятными выражениями, а затем в ход пошла лопата. Черенком инструмента женщина несколько раз ударила обидчика по левому плечу.



В тот же день пострадавший обратился за медпомощью. Врачи диагностировали у него закрытый перелом левого плеча. В отношении его соседки возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».



Во время судебного заседания, судья выслушал доводы обоих сторон и показания свидетелей. В результате женщину признали виновной. Ей назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

