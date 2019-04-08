На Дону осудили женщину, убившую соседа-пенсионера





В Ростовской области вынесли приговор женщине, обвиняемой в убийстве своего соседа-пенсионера. Случай произошёл в Зимовниковском районе 18 декабря 2017.



По версии следствия, в день убийства в дом к подозреваемой пришёл её сосед. Мужчина был пьян. Между ними завязалась ссора, которая переросла в потасовку. Во время драки, хозяйка схватила нож и ударила им пенсионера в грудь. От полученного ранения пострадавший скончался.



Однако на суде обвиняемая рассказала свою версию случившегося. Женщина работала на ферме в хуторе. Там она пасла скот и убиралась. Работодатель представлял ей жилье. Работница занимала одну половину дома, а во второй жил пенсионер, с которым у неё и произошла ссора. Сосед часто выпивал и дебоширил.



По словам обвиняемой, в день убийства мужчина также был выпившим и пришёл к ней с ножом в руках. Женщина добавила, что могла передвигаться только на костылях, из-за болезни ног. Она утверждает, что в ходе потасовки, нож выпал из рук пенсионера и попал ему в грудь.



Однако экспертиза эту версию не подтвердила. Специалисты сделали заключение, что мужчину с силой ударили ножом.



Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы на семь лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.