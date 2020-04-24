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На Дону обязанности госпитализированного министра здравоохранения будет исполнять её заместитель

На Дону обязанности госпитализированного министра здравоохранения будет исполнять её заместитель
В Ростовской области назначили временно исполняющего обязанности министра здравоохранения. Работу Татьяны Быковской будет на протяжении некоторого времени выполнять её заместитель по лечебной работе Александр Крат. Об этом 27 апреля сообщили в правительстве региона.

Напомним, 25 апреля министра госпитализировали с сердечным приступом. Татьяна Быковская почувствовала себя плохо, находясь на рабочем месте. Незадолго до этого она читала доклад на заседании оперативного штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Чиновника госпитализировали в отделение реанимации областной клинической больницы. Там ей диагностировали стенокардию.

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