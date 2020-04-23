Министра здравоохранения Ростовской области госпитализировали с сердечным приступом
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская госпитализирована с сердечным приступом.
По предварительным данным, Татьяна Быковская почувствовала себя плохо на рабочем месте 25 апреля. Перед этим она вернулась с заседания оперативного штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной, которое проходило в правительстве области.
Министра госпитализировали в областную клиническую больницу, где выяснилось, что у Быковской стенокардия. Чиновницу обследовали и назначили лечение. Сейчас она находится в реанимации, сообщил изданию Дон 24 главврач больницы Вячеслав Коробка.
За несколько часов до этого, на заседании штаба министр отчитывалась перед губернатором о готовности региона к ухудшению эпидемиологической ситуации.
Напомним, Татьяна Быковская является фигуранткой уголовного дела. Она подозревается в махинацией с госзакупками. По версии следствия, она подписала бумаги о сотрудничестве между четырьмя больницами и ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону», которое занимается утилизацией медицинских отходов. Своими действиями она нарушила закон о конкуренции.
28 ноября чиновницу задержали сотрудники ФСБ. В отношении неё было возбуждено дело по статье о превышении должностных полномочий. Суд поместил подозреваемую под домашний арест на время расследования. Но позже, также по решению суда, она была освобождена под подписку о невыезде. На следующий день Татьяна Быковская вернулась на работу.
18 марта вовремя расширенного заседания правительства Ростовской области, один из депутатов раскритиковал работу министра здравоохранения и предложил Татьяне Быковской уйти в отставку.