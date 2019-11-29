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В Ростовской области назначили исполняющего обязанности министра здравоохранения

В Ростовской области назначили исполняющего обязанности министра здравоохранения
Назначили исполняющего обязанности министра здравоохранения Ростовской области. Такая информация появилась 2 декабря на сайте донского правительства. Пост занял Андрей Ерошенко.

Татьяну Быковскую, уже бывшего министра, уволили с должности. Чиновницу задержали утром 28 ноября, когда в её кабинет нагрянули сотрудники ФСБ. Быковскую, а также её заместители Станислава Беседовского задержали по подозрению в превышении должностных полномочий.

Месяцем ранее Федеральная антимонопольная служба в своём отчете указала, что обнаружила нарушения при проведении госзакупок. Предполагается, что Быковская нарушила закон о конкуренции, подписав контракт о сотрудничестве между четырьмя медучреждениями и ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону».

Слушание по делу чиновницы состоялось 29 ноября. Её отправили под домашний арест до конца января 2020 года.

Исполняющим обязанности стал Андрей Ерошенко, ранее занимавший пост заместителя министра по лечебной работе.

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