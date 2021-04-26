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На Дону новые случаи инфицирования коронавирусом выявили в 48 муниципалитетах

На Дону новые случаи инфицирования коронавирусом выявили в 48 муниципалитетах
В Ростовской области зафиксировали еще 228 случаев заражения коронавирусом. За сутки с 27 по 28 апреля заболели жители 48 городов и районов. Наибольшее количество среди них составили ростовчане - 71 человек. На втором месте оказался Каменск-Шахтинский. Там вирус подхватили 11 дончан.

По семь человек заразились в Миллеровском, Сальском, Кашарском районах, Таганроге, Азове, Шахтах и Новочеркасске. В Аксайском районе положительные результаты тестов на COVID-19 получили шесть человек, в Тарасовском и Зерноградском - по пять. На территории Семикаракорского, Мартыновского, Багаевского, Красносулинского, Азовского, Неклиновского районов заболели по четыре жителя. В Кагальницком, Песчанокопском, Веселовском, Цимлянском, Ремонтненском, Каменском - по три. Столько же инфицированных выявили в Гуково, Донецке, Новошахтинске.

Пациентами с коронавирусом стали по два человека, проживающих в Белокалитвинском, Мясниковском, Верхнедонском, Орловском, Константиновском, Морозовском, Усть-Донецком и Пролетарском районах, а также в Батайске. В Зверево и Волгодонске оказалось по одному зараженному. Аналогичная ситуация - в Тацинском, Чертковском, Милютинском, Заветинском, Октябрьском, Шолоховском, Целинском, Обливском, Куйбышевском и Зимовниковском районах.

За период пандемии вирус подхватили 87 502 человека. Из них 4 027 не смогли побороть опасную инфекцию. За минувшие сутки от COVID-19 скончались 10 человек от 43 до 104 лет. Как сообщили в областном правительстве, все умершие страдали хроническими заболеваниями.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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