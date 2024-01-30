В Ростовской области произошел массовый сбой в работе интернета

Фото: мониторинг.

В Ростовской области вечером 30 января произошел массовый сбой в работе ряда онлайн-сервисов. Информацию о жалобах на работу интернета можно увидеть на соответствующих мониторинговых сайтах.В основном пользователи не могут загрузить поисковые страницы Яндекс и Google, мобильные приложения банков Сбер, ВТБ, Тинькофф, ОТП, Альфа и Газпром, маркетплейсы Ozon и Wildberries, крупные провайдеры Dom.ru и Ростелеком, а также мобильные операторы МТС, Билайн, Мегафон. С переменным успехом работает и сайт «Сбой.РФ», где оставляют жалобы на проблемы с интернетом, а также страницы с доменом «.ru».Не лучше обстоят дела с YouTube, Госуслугами, киносервисами Wink и Amediateka и мессенджерами ВКонтакте, Телеграм, WhatsApp, Mail, Discord.Помимо жителей Ростовской области, с аналогичной проблемой столкнулись люди из других субъектов Юга России. Когда восстановят работу интернета, неизвестно.