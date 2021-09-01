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На Дону нашли живым 40-летнего мужчину, пропавшего без вести

На Дону нашли живым 40-летнего мужчину, пропавшего без вести
В Ростовской области нашли живым 40-летнего мужчину, пропавшего без вести. Местонахождение Александра Гурова было неизвестно больше суток.

Последний раз его видели 1 сентября. В тот день мужчина уехал из дома на иномарке «Субару Форестер». С тех пор родные не знали, где он находится. Когда к вечеру Александр не вернулся, они написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам. Пропавшего разыскивали в Ростове и Азове.

На следующий день Александра Гурова нашли живым. Где он находился, остается загадкой.

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