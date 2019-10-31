На Дону при раскопках нашли оружие советского и немецкого солдат



На Дону при раскопках нашли оружие советского и немецкого солдат. Штык и штык-нож обнаружили в районе бывшей оборонительной линии Миус-фронта.



В организации «Миус-фронт» сообщили, что в одном из окопов лежали штык русской винтовки Мосина, а также штык-нож от карабина Маузера. Немецкий штык-нож был сломан, в то время как русская винтовка сохранилась в прежнем виде. Поисковикам такая находка показалась символичной.



– Здесь мы находили останки погибшего бойца Красной армии. В руках он держал старенькую «мосинку». Да и сам солдат был немолод, около 40 лет. Но он смог сразиться с врагом врукопашную, – рассказали в поисковом отряде.



В конце октября на Миус-фронте нашли останки двух солдат. Рядом с ними лежали их личные вещи. К сожалению, пока их личности установить не удалось.