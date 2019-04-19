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Поисковики нашли в Ростовской области два ружья из разных веков

Поисковики нашли в Ростовской области два ружья из разных веков
В Ростовской области поисковики обнаружили два ружья 19-го и 20-го веков. Находку сделали на днях на месте боёв Великой Отечественной войны.

Специалисты рассказали, что в то время солдаты вооружались чем могли. Оружия не хватало на всех, поэтому брали «стволы» со старых складов и даже из музеев. Доказательство тому — два ружья, найденных недавно на Дону. В земле боле 70 лет рядом пролежали ружьё 19-го века и сверхновый для 1941 года пулемёт МГ-34.

Сейчас поисковикам объединения «Миус-фронт» предстоит найти солдат, павших на поле боя. Они надеются обнаружить останки тех, кто доблестно защищал Ростов-на-Дону в годы страшной войны.

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