Жители отдаленных сел Ростовской области смогут сделать прививки от ковида в поликлинике
Стало известно, как в Ростовской области вакцинироваться жителям отдаленных населенных пунктов. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Юрий Кобзев во время брифинга 22 января.
В связи с бушующей пандемией на Дону стартовали бесплатные прививки от коронавируса. С начала вакцинации привиты уже более 3 тысяч дончан. Записаться могут все желающие. Ранее Rostov.ru рассказывал, как сделать прививку в Ростове-на-Дону. Однако не у всех дончан есть возможность приехать в донскую столицу. Глава минздрава рассказал, что жители сел смогут вакцинироваться в районных больницах. Записаться на прививку можно по телефону или обратиться лично в фельдшерско-акушерский пункт (врачебная амбулатория).
- Если на территории ФАПа разрешена вакцинация, можно сделать там, - говорит Юрий Кобзев. - Если нет, мы организуем доставку людей в ЦРБ.
У вакцинации есть противопоказания. Прививку нельзя делать кормящим и беременным женщинам, несовершеннолетним и людям, у которых есть аллергические реакции на компоненты вакцины. Кроме того, жители Ростовской области, переболевшие коронавирусом или получившие положительный тест, смогут сделать прививку через полгода.