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На Дону мужчина отправится в колонию за жестокое убийство знакомого

На Дону мужчина отправится в колонию за жестокое убийство знакомого
Азовский городской суд вынес приговор Николаю З. Мужчину признали виновным в убийстве собутыльника.

Трагедия произошла в августе 2021 года в селе Круглом. По версии следствия, подсудимый вместе со знакомым решил выпить. Товарищи купили алкоголь и начали распивать его прямо на улице. Когда спиртного стало недостаточно, собутыльники употребили наркотические средства. В какой-то момент мужчины стали ссориться. Николай набросился с кулаками на знакомого. Он жестоко избивал его до тех пор, пока тот не перестал подавать признаки жизни. От полученных травм 37-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Испугавшись наказания, Николай сразу бросился бежать. По факту убийства возбудили уголовное дело и собутыльника убитого задержали как главного подозреваемого.

- Суд назначил Николаю З. наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

В региональной прокуратуре уточнили, что приговор еще не вступил в законную силу.
Фото: ru.depositphotos.com.
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