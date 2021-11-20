На Дону мужчина отправится в колонию за жестокое убийство знакомого

Фото: ru.depositphotos.com.

Азовский городской суд вынес приговор Николаю З. Мужчину признали виновным в убийстве собутыльника.Трагедия произошла в августе 2021 года в селе Круглом. По версии следствия, подсудимый вместе со знакомым решил выпить. Товарищи купили алкоголь и начали распивать его прямо на улице. Когда спиртного стало недостаточно, собутыльники употребили наркотические средства. В какой-то момент мужчины стали ссориться. Николай набросился с кулаками на знакомого. Он жестоко избивал его до тех пор, пока тот не перестал подавать признаки жизни. От полученных травм 37-летний мужчина скончался на месте происшествия.Испугавшись наказания, Николай сразу бросился бежать. По факту убийства возбудили уголовное дело и собутыльника убитого задержали как главного подозреваемого.- Суд назначил Николаю З. наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.В региональной прокуратуре уточнили, что приговор еще не вступил в законную силу.