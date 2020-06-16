На Дону коэффициент распространения коронавируса стал ещё ниже

В Ростовской области отмечается тенденция к снижению коэффициента распространения коронавируса.По данным на 18 июня, показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 192,7. Коэффициент распространения инфекции (Rt) составил 0,82. Днём ранее, в среду, показатель равнялся 0,83.Ниже цифра регистрировалась только во вторник – 16 июня. Тогда Rt был равен 0,81. В первый день недели коэффициент был 0,87.Добавим, что коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области уже вторую неделю держится на уровне ниже единицы. От этого показателя зависит отмена введённых из-за распространения коронавируса ограничений.Напомним, что с 12 июня донской регион перешёл к очередному этапу отмены ограничений. Так, работу возобновили парикмахерские, прачечные, химчистки, ателье, стоматологии, кадровые и рекламные бюро, агентства недвижимости и магазины по продаже авто- и мототехники.При этом обязательным остаётся ношение масок не только в общественных местах, но и на улице.