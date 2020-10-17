На Дону коэффициент распространения COVID-19 сохраняет низкие показатели несмотря на рост заражённых

В Ростовской области уже несколько дней коэффициент распространения коронавирусной инфекции сохраняет относительно низкие показатели, несмотря на стремительный рост новых заражённых. Обновлённые данные появились на сайте регионального правительства 19 октября.Так, на сегодняшний день коэффициент COVID-19 составляет 1,03. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей достиг отметки в 633.Как сообщалось ранее, за минувшие сутки в Ростовской области зарегистрировали 289 новых случаев заражения. С нарастающим итогом общее число инфицированных достигло 26 885. За это время жертвами коронавируса стали 664 человека, из них 11 пациентов скончались накануне.