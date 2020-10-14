В Ростовской области перестал снижаться коэффициент распространения коронавируса

В Ростовской области несмотря на рост числа заражённых коронавирусной инфекцией, показатель распространения вируса сохраняет достаточно низкие значения. Обновлённые данные появились на сайте регионального правительства 16 октября.Уже несколько дней подряд коэффициент заражения COVID-19 держится в пределе 1,04. Однако показатель заболевших на 100 тысяч жителей с каждым днём увеличивается. Так, на сегодняшний день он составил 619,2.Напомним, за минувшие сутки в Ростовской области ковидный диагноз подтвердился у 285 человек. Жертвами коронавируса стали ещё семь пациентов.