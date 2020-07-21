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Коэффициент распространения COVID-19 в Ростовской области немного снизился

Коэффициент распространения COVID-19 в Ростовской области немного снизился
Фото: korona-virus.news

В донском регионе коэффициент распространения коронавирусной инфекции к утру 24 июля немного снизился. Обновлённые данные опубликовали на сайте правительства Ростовской области.

По информации Роспотребнадзора, коэффициент распространения коронавируса составил 1,17. Напомним, в течение недели этот показатель каждый день рос и 23 июля достиг 1,2.

Кроме того, в настоящее время на 100 тысяч жителей региона приходится 286 заражённых новым вирусом.

Как сообщалось ранее, несмотря на увеличивающееся число заражённых COVID-19, власти Ростовской области продолжают снимать ограничительные меры. Так, с 20 июля на Дону возобновили работу музеи, выставочные залы, культурные клубы.

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