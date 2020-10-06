В Ростовской области пошел на спад коэффициент распространения COVID-19

В Ростовской области немного снизился коэффициент распространения коронавируса. Об этом свидетельствуют данные регионального правительства.По данным на 8 октября, в донском регионе показатель заболевших на 100 тысяч жителей составил 566,8. Коэффициент распространения инфекции – 1,17. Примечательно, что еще в минувшие сутки этот показатель был равен 1,19.При этом стабильная эпидситуация будет наблюдаться в том случае, если коэффициент распространения опасного вируса будет не выше единицы. Это значит, что один инфицированный сможет заразить только одного человека.Несмотря на незначительное падение коэффициента, общее число заболевших коронавирусом растет. За прошедшие сутки число зараженных выросло на 261 и наутро 8 октября нарастающим итогом достигло 23 818. Число жертв за сутки не прибавилось. За весь период от COVID-19 в области умерли 559 человек.