На Дону к транспортировке пациентов с коронавирусом подключили санитарную авиацию
В Ростовской области для транспортировки пациентов с коронавирусом используется санитарная авиация. Об этом сообщила министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская во время Заседание регионального штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.
В настоящее время перевод пациентов в госпитали более высокого уровня, которые находятся в Ростове, осуществляется санитарной авиацией Дистанционного областного реанимационного центра.
- Два раза в день все пациенты, находящиеся во всех ковидных госпиталях области, вне зависимости от того, находятся они на аппарате ИВЛ или на кислородной поддержке, должны быть проконсультированы специалистом регионального консультационного центра, - отметила Быковская. – И этот специалист должен дать консультацию: оставлять пациента на месте или его состояние требует перевода на более высокий уровень.
Среди лиц с подтверждённым диагнозом коронавирус появились больные, которым требуется гемодиализ (метод внепочечного очищения крови при острой и хронической почечной недостаточности). Для таких пациентов организовано отдельное помещение в госпитале на базе ЦГБ Ростова.
- Пациенты с установленным диагнозом хроническая почечная недостаточность, требующая проведения гемодиализа, должны быть обязательно доставлены в Ростов санитарной авиацией, - подчеркнула министр здравоохранения.
Напомним, в Ростовской области, по данным на 13 мая, диагноз коронавирус подтверждён у 2 033. Скончались 25 человек. В тяжёлом состоянии находятся 33 пациента, 19 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.