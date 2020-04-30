В Ростовской области в обязательном порядке будут госпитализировать пациентов старше 65 лет и членов их семей

Обязательной госпитализации подлежат все пациенты старше 65 лет и члены их семей. Об этом сообщила министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская, выступая на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции.Добавим, что на дончан, в возрасте от 66 до 79 лет приходится 8,6% заразившихся коронавирусом. Этот показатель на Дону ниже, чем в целом по стране.Большинство из пациентов с подтверждённым диагнозом находятся на самоизоляции дома. В развёрнутых моногоспиталях на данный момент - 240 человек. Из них 22 - в тяжёлом состоянии, с кислородной поддержкой, 11 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.Всего, по данным на 6 мая, в Ростовской области диагноз подтверждён у 1 434 человек. 12 пациентов скончались, 168 выздоровели.