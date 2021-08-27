На Дону к концу 2024 года откроют 785 «точек роста»

В Ростовской области к концу 2024 года планируют открыть 785 «точек роста». Об этом рассказала министр общего и профессионального образования Ростовской области Лариса Балина.– Ростовская область – активный участник национального проекта «Образование», в рамках которого мы открываем такие центры. Несмотря на то, что 2020 год был необычным, сложным, корректировались планы, усложнялись задачи, менялись формы взаимодействия, поставленные задачи выполнены, результаты проекта достигнуты, – поделилась Лариса Балина.В рамках национального проекта в 2020 году открыли 42 «точки роста» на территории 25 городов и районов донского региона. На их создание направили более 150 миллионов рублей.«Точки роста» позволяют проводить уроки для школьников на современном оборудовании. Например, по технологии, информатике, основам безопасности жизнедеятельности. Теперь процесс обучения стал интереснее и увлекательнее.Благодаря новейшему компьютерному оборудованию, учителя могут уйти от лекций и преподносить учебный материал в более доступной для восприятия форме. Электроинструменты с учебных картинок теперь можно попробовать в работе с помощью VR-шлема (виртуальной реальности).После учебных занятий в кабинетах «точек ростов» проходят занятия по робототехнике, 3D-моделированию и основам медицинских знаний. Также организована проектная и подготовительная деятельность - к олимпиадам, конкурсам, семинарам и даже научно-практическим конференциям.- На базе центров повышают квалификацию учителя. Двери «точек роста» открываются для шахматного образования, творческой, социальной самореализации детей, педагогов и родителей, - добавила Лариса Балина. - С 2021 года подходы и концепция изменились. Вместо многопрофильных центров цифрового и гуманитарного развития акцент сделан на естественно-научную и технологическую направленности. В новом учебном году откроется еще 253 «точки роста». Ростовская область занимает первое место в России по количеству создаваемых центров.Например, в средней школе поселка Янтарного Аксайского района «точка роста» начала функционировать в начале 2020 года. Здесь уроки проводят с использованием 3D-технологий. На занятиях фотокружка снимки обрабатывают при помощи современных программ. Внеурочных занятий по робототехнике малыши ждут с нетерпением.Ученики школы с легкостью справляются с заданиями, делают проекты, используют облачные сервисы, интерактивные программы и видеоресурсы. Эти знания и навыки понадобились ребятам в медиацентре, где выпускается газета «Школьная республика». Даже такая традиционная дисциплина, как шахматы, постепенно перешла в цифровую форму и пользуется спросом у учащихся кружка.«Точка роста» вместе со школьной библиотекой в поселке Янтарном стали центрами для индувидуальной, совместной и проектной работы. У обучающихся появляется свободный доступ к электронному образовательному контенту. Ребята учатся самостоятельно искать информацию для решения учебных задач, осваивать материал, организовывать тематическое повторение самопроверку или углубленное изучение.– В 2021 году благодаря педагогам и администрации школы была сделана серьезная ставка на киберспортивные дисциплины. Создали школьную команду, участвовали и победили в турнирах регионального и федерального масштаба, – отметила министр. – Школа готовит учащихся для жизни в цифровом мире, где они будут использовать цифровые ресурсы.