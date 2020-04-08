Каникулы, сроки ЕГЭ и окончание учебного года: донской министр образования ответила на самые актуальные вопросы

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В Ростовской области не планируют сокращать школьные каникулы из-за коронавируса. Об этом рассказала министр общего и профессионального образования Ростовской области Лариса Балина во время брифинга 10 апреля.В настоящее время образовательный процесс на Дону проходит в дистанционном формате. На удалённое обучение школьники перешли с 6 апреля. По славам главы министерства, сокращать учебный год не планируется.Ранее были скорректированы сроки единого государственного экзамена. Начало выпускных испытаний было перенесено с 25 мая на 8 июня.В девятых классах планируется сократить ОГЭ до двух предметов.Что касается детских садов, то решение об их открытии будет приниматься с учётом складывающейся ситуации.