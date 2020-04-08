Каникулы, сроки ЕГЭ и окончание учебного года: донской министр образования ответила на самые актуальные вопросы
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В Ростовской области не планируют сокращать школьные каникулы из-за коронавируса. Об этом рассказала министр общего и профессионального образования Ростовской области Лариса Балина во время брифинга 10 апреля.
В настоящее время образовательный процесс на Дону проходит в дистанционном формате. На удалённое обучение школьники перешли с 6 апреля. По славам главы министерства, сокращать учебный год не планируется.
- Учитывая, что школьники до 30 апреля учатся дистанционно, сегодня мы не рассматриваем вопрос досрочного прекращения учебного года, - сообщила Лариса Балина.
Ранее были скорректированы сроки единого государственного экзамена. Начало выпускных испытаний было перенесено с 25 мая на 8 июня.
- ЕГЭ не планируется проводить в дистанционном формате, - добавила руководитель ведомства. - Срок начала основного периода ЕГЭ будет определён, исходя их эпидемиологической ситуации, чтобы провести его в безопасных условиях для детей и учителей.
В девятых классах планируется сократить ОГЭ до двух предметов.
- В настоящее время готовятся документы, чтобы девятиклассникам сократить основной государственный экзамен до двух предметов – русского и математики. Мы планируем провести их по графику, который будет определён с учётом эпидемиологической ситуации на территории Ростовской области. Причём, скорее всего, ОГЭ будет проходить на базе тех школ, в которых учатся дети.
Что касается детских садов, то решение об их открытии будет приниматься с учётом складывающейся ситуации.
- Сейчас ведутся консультации с главным санитарным врачом области об открытии дежурных групп для детей, родители которых работают, - пояснила Балина.