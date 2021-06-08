На Дону из заточения спасли молодую львицу

Молодую львицу из села Самарского Азовского района Ростовской области спасли из заточения. Об этом пишет DonDay.ru со ссылкой на сотрудницу ростовского Альянса защитников животных Маргариту Кохреидзе.Именно она, когда заметила, что на неохраняемой территории в тесной клетке томится дикий зверь. На сообщения Маргариты в Сети откликнулись тысячи неравнодушных людей. Объявился и владелец животного.Мужчина сообщил, что львица в ближайшее время отправится в крымский парк львов Тайган. Спустя несколько дней клетка опустела. По всей видимости, теперь животное обитает в естественной среде.