Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На Дону из заточения спасли молодую львицу

На Дону из заточения спасли молодую львицу
Молодую львицу из села Самарского Азовского района Ростовской области спасли из заточения. Об этом пишет DonDay.ru со ссылкой на сотрудницу ростовского Альянса защитников животных Маргариту Кохреидзе.

Именно она забила тревогу, когда заметила, что на неохраняемой территории в тесной клетке томится дикий зверь. На сообщения Маргариты в Сети откликнулись тысячи неравнодушных людей. Объявился и владелец животного.

Мужчина сообщил, что львица в ближайшее время отправится в крымский парк львов Тайган. Спустя несколько дней клетка опустела. По всей видимости, теперь животное обитает в естественной среде.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.