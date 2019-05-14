В Ростове пожарные спасли енота, просидевшего два дня на дереве



Пожарные сняли с дерева енота, просидевшего там два дня. Забавный случай произошёл в Северном жилом массиве донской столицы.



О спасении животного рассказали в енотокафе «Лесная братва». Енота сначала доставили в пожарную часть, где любопытный зверёк выбрался из клетки. Пожарным пришлось ловить шустрого гостя по всей территории. За это спасатели прозвали его Ракетой. На следующий день животное доставили в енотокафе, поскольку его хозяин не объявился.

- Енотик выглядит хорошо, точно домашний, - отметили в антикафе. - Но возможно также, что и просто выбросили его из дома, такое не редкость.



Между тем владельцы заведения готовы отдать животное хозяину, если он вдруг найдётся.