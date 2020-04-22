На Дону из-за коронавируса десять населённых пунктов остались без транспортного сообщения

В Ростовской области из-за пандемии коронивуса сильно сократилось количество транспорта, курсирующего между городами. Многие люди испытывают трудности с тем, чтобы добраться до своего муниципального пункта. Более того, есть муниципалитеты, которых вовсе лишили транспортного сообщения.Как сообщил во время брифинга министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов, таких населённых пунктов сейчас десять. До них нельзя добраться на прямом автобусе из Ростова-на-Дону. Названия муниципалитетов остались неназванными. Министр заверил, что есть альтернативные способы добраться до «отрезанных» городов — например, на электричке или с пересадкой.