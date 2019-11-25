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На Дону около 20 тысяч аксайчан остались без воды на десять часов

На Дону около 20 тысяч аксайчан остались без воды на десять часов
В Аксайском районе Ростовской области прорвало водовод. Авария случилась 27 ноября около восьми часов утра, сообщило ГУ МЧС России по Ростовской области.

Около 20 тысяч аксайчан и десять населенных пунктов остались без водоснабжения почти на десять часов. Более четырех тысяч человек были без воды совсем. Еще 15,5 тысячи пользовались резервуарами.

К счастью, порыв никак не повлиял на работу котельных. Аварию устраняли с восьми утра до трех часов дня.

– В 15:00 аварийно-восстановительные работы завершены. Идет наполнение системы, – рассказали в ведомстве.

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