На Дону около 20 тысяч аксайчан остались без воды на десять часов



В Аксайском районе Ростовской области прорвало водовод. Авария случилась 27 ноября около восьми часов утра, сообщило ГУ МЧС России по Ростовской области.



Около 20 тысяч аксайчан и десять населенных пунктов остались без водоснабжения почти на десять часов. Более четырех тысяч человек были без воды совсем. Еще 15,5 тысячи пользовались резервуарами.



К счастью, порыв никак не повлиял на работу котельных. Аварию устраняли с восьми утра до трех часов дня.



– В 15:00 аварийно-восстановительные работы завершены. Идет наполнение системы, – рассказали в ведомстве.